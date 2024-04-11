Президент Финляндии взбунтовался против прогнозов НАТО о нападении России на Европу
Президент Финляндии Стубб призвал НАТО умерить воинственность в словах о России
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / AP / Emmi Korhonen
Главам стран НАТО стоит делать меньше воинственных заявлений в адрес Российской Федерации и заняться реальной подготовкой национальных Вооружённых сил к возможному противостоянию с Москвой. Такое мнение выразил новый президент Финляндии Александр Стубб, принявший руководство страной 1 марта.
"Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается протестировать ст. 5 (пункт договора альянса о коллективной обороне. — Прим Life.ru) и что Европа будет следующей на очереди. <...> Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными", — заявил глава Финляндии в беседе с Financial Times.
Политик подчеркнул, что не считает, будто Российская Федерация может атаковать страны блока ранее 2030 года, однако призвал готовиться к худшему исходу, чтобы избежать его. Кроме того, он сказал, что поддержка киевского режима будет иметь решающее значение в ближайшие несколько месяцев, так как президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно и планирует использовать "окно возможностей", позволяющее ему прорвать украинскую оборону на передовой до сентября. В то же время у Европы сейчас есть своё "окно возможностей", благодаря которому европейцы могут успеть переформатировать свои взгляды на мироустройство, сохранившиеся неизменными с периода после холодной войны.
Финский лидер добавил, что как для НАТО, так и для Европейского союза важно понимать, что готовиться к вооружённому конфликту должны не только те страны, которые находятся у потенциального фронта, но и все остальные. По мнению Стубба, хорошая новость тут в том, что Финляндия уже готова, а значит, всем её союзникам стоит последовать финскому примеру и внедрить обязательную военную службу.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Финляндии в городе Миккели, находящемся в 140 километрах от финско-российской границы, появится штаб сухопутных сил НАТО в Северной Европе. Эта структура будет находиться в подчинении штаб-квартиры альянса в Норфолке на восточном берегу Соединённых Штатов. Штаб финских ВС уже находится в городе, а тот, который только собираются строить, будет руководить планированием и обеспечением учений войск НАТО в регионе.