Президент Финляндии назвал "лучший способ" избежать войны

Швеция и Финляндия должны играть ключевую роль в поддержании мира и уменьшении военной напряжённости, одновременно готовясь к возможным вооружённым конфликтам. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что риторика Запада в последнее время стала более жестокой.