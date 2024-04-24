Президент Финляндии назвал "лучший способ" избежать войны
Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к войне
Швеция и Финляндия должны играть ключевую роль в поддержании мира и уменьшении военной напряжённости, одновременно готовясь к возможным вооружённым конфликтам. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что риторика Запада в последнее время стала более жестокой.
"Лучший способ избежать войны — меньше говорить и больше готовиться", — передаёт его слова Euractiv.
Стубб также отметил, что агрессивная западная политика может лишить молодое поколение чувства безопасности и веры в будущее.
Ранее Life.ru писал, что крошечный пограничный финский городок Ивало начал активно готовиться к вооружённому столкновению с Россией. Как сообщили в западных СМИ, населённый пункт может стать потенциальной "горячей точкой" во время возможной войны НАТО с Москвой. В России не раз обращали внимание на агрессивный курс альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Пентагона о столкновении России и Североатлантического альянса подтверждают оправданность СВО. Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе оборонного комплекса Соединённого Королевства в военный режим, а также увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП.
ТАСС / APEmmi Korhonen