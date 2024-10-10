Политолог назвал единственное условие для открытия границ РФ с Финляндией
Политолог Бекман: Финны могут открыть границу с РФ только после разрешения США
Власти Финляндии могут открыть границу с Россией только после разрешения США. Об этом в беседе с Life.ru рассказал финский и российский общественно-политический деятель, политолог Йохан Бекман. Само закрытие границы со стороны финнов специалист назвал «абсолютно незаконным».
Также он прокомментировал петицию русскоязычных жителей Финляндии с призывом открыть границы с Россией. Как считает Бекман, никаких шансов, что Хельсинки прислушаются к гражданам, к сожалению, нет. Все решения, по его словам, всё равно принимаются в Вашингтоне. В частности, добавил собеседник Life.ru, есть версия о том, что закрытие границы имеет военные основания, причины связаны с вооружёнными силами США и созданием американских военных баз на территории Финляндии. Вдобавок это может быть связано с полётами разведывательных самолётов вблизи российской границы, считает специалист.
Если в Финляндии, вдруг у правительства появятся какие-то желания открыть границу, тогда они, естественно, просят у Вашингтона согласие. Только после этого они могут открыть границу.
Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое решение создаёт новые разделительные линии в Европе. В июле этого года МВД соседней страны сообщило, что границы не планируют открывать пока не стабилизируется обстановка.
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