Политолог назвал единственное условие для открытия границ РФ с Финляндией

Власти Финляндии могут открыть границу с Россией только после разрешения США. Об этом в беседе с Life.ru рассказал финский и российский общественно-политический деятель, политолог Йохан Бекман. Само закрытие границы со стороны финнов специалист назвал «абсолютно незаконным».

Также он прокомментировал петицию русскоязычных жителей Финляндии с призывом открыть границы с Россией. Как считает Бекман, никаких шансов, что Хельсинки прислушаются к гражданам, к сожалению, нет. Все решения, по его словам, всё равно принимаются в Вашингтоне. В частности, добавил собеседник Life.ru, есть версия о том, что закрытие границы имеет военные основания, причины связаны с вооружёнными силами США и созданием американских военных баз на территории Финляндии. Вдобавок это может быть связано с полётами разведывательных самолётов вблизи российской границы, считает специалист.