Политолог объяснил, что стоит за второй «пощёчиной» Зеленскому от США Политолог Межуев: У Зеленского нет кредита доверия перед США 14 октября, 14:36 Shutterstock / FOTODOM

В быстрой передаче Израилю системы THAAD и долгих согласованиях оружия для Украины нет ничего удивительного. Как объяснил в беседе с Life.ru политолог Борис Межуев, существует определённая иерархия отношений, в которой Израиль занимает место выше, чем Украина. Кроме того, к Владимиру Зеленскому у Вашингтона нет такого кредита доверия.

«Израиль имеет совершенно другие позиции перед Соединёнными Штатами, чем Украина. Ясно, что это неравновесные вещи. Что касается конкретно Зеленского, проблема очень простая: его «план победы» не воспринимается так реалистично. Он с ним носится, но вызывает раздражение среди американского внешнеполитического истеблишмента, причём не только республиканского, но и демократического тоже», — отмечает политолог.

Но главными пунктами, которые привели к отчуждению Зеленского, стали вторжение в Курскую область и неспособность провести мобилизацию, то есть неспособность реализовать те возможности, какие у него всё-таки были, говорит Межуев. Политолог считает, что Пентагон рекомендовал Киеву перейти к обороне в 2024 году, однако Зеленский не послушался и решил совершить «курскую авантюру», а для американцев это плохой знак.

«Для американцев это знак нехороший. Зеленский распылил силы, он совершил тактическую ошибку, хотя и публично редко об этом говорится», — заключил эксперт.

Напомним, ранее США решили направить Израилю батарею противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для защиты от возможных атак баллистическими ракетами со стороны Ирана, учитывая нарастающую напряжённость в регионе. Это решение назвали «оплеухой» Зеленскому от Вашингтона. Ведь совсем недавно предводителя киевского режима опрокинули с форматом «Рамштайн», а теперь политику отвесили вторую пощёчину.