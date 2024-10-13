США передали Израилю системы THAAD для отражения ракет Ирана

Министерство обороны США подтвердило, что направляет Израилю батарею противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для защиты от возможных атак баллистическими ракетами со стороны Ирана, учитывая нарастающую напряженность в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер.

«По указанию президента США министр обороны Ллойд Остин одобрил развёртывание в Израиле батареи THAAD и связанной с ней команды американских военнослужащих, чтобы помочь укрепить израильскую противовоздушную оборону после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и 1 октября», — говорится в его письменном заявлении.