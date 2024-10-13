США передали Израилю системы THAAD для отражения ракет Ирана
Министерство обороны США подтвердило, что направляет Израилю батарею противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для защиты от возможных атак баллистическими ракетами со стороны Ирана, учитывая нарастающую напряженность в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер.
«По указанию президента США министр обороны Ллойд Остин одобрил развёртывание в Израиле батареи THAAD и связанной с ней команды американских военнослужащих, чтобы помочь укрепить израильскую противовоздушную оборону после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и 1 октября», — говорится в его письменном заявлении.
Райдер подчеркнул, что батарея THAAD будет дополнением к интегрированной системе противовоздушной обороны Израиля. Он отметил, что эти меры свидетельствуют о неуклонной приверженности Соединённых Штатов защите как Израиля, так и американских граждан в стране от возможных атак с использованием баллистических ракет со стороны Ирана.
Ранее сообщалось, что США помогут Израилю готовить ответ на удар Ирана. В свою очередь, Иран уже заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США. В Совете Федерации заявили, что на Ближнем Востоке может разгореться «конфликт не на шутку». Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Израиль «слетел с катушек».
Wikipedia / The U.S. Army Ralph Scott/Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense