В Израиле арестован журналист из США за репортаж о ракетных ударах
Ynet: Американский журналист арестован в Израиле за угрозу нацбезопасности
Американского журналиста задержали в Израиле по подозрению в угрозе национальной безопасности. Сотрудники полиции утверждают, что 28-летний независимый репортёр Джереми Лоффредо предоставил информацию о якобы иранских ракетах, попавших по военным объектам в стране, что и стало причиной его ареста. Об этом сообщил портал Ynet.
Журналист в своём репортаже заявил, что ракеты якобы попали по авиабазе армии Израиля «Неватим» и другой секретной базе в центральной части страны. Он утверждал, что с последней были организованы атаки на Газу, а также упомянул о наличии частного самолёта правительства, который использует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Эти заявления вызвали серьёзные подозрения со стороны властей, и журналисту предъявлены обвинения в нарушении национальной безопасности страны.
Обстановка на Ближнем Востоке остаётся напряжённой. В начале сентября в Израиле прошла массовая акция протеста, в ходе которой тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, требуя безопасности и реакции правительства на угрозы со стороны соседних государств, включая Ливан и Иран. Участники митинга обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в неспособности защитить граждан и призвали к немедленным действиям против террористических угроз. Тем временем СМИ регулярно сообщают об активных действиях израильской армии, которая недавно нанесла артиллерийские удары по приграничным районам Ливана.
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