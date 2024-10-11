В Израиле арестован журналист из США за репортаж о ракетных ударах

Американского журналиста задержали в Израиле по подозрению в угрозе национальной безопасности. Сотрудники полиции утверждают, что 28-летний независимый репортёр Джереми Лоффредо предоставил информацию о якобы иранских ракетах, попавших по военным объектам в стране, что и стало причиной его ареста. Об этом сообщил портал Ynet.

Журналист в своём репортаже заявил, что ракеты якобы попали по авиабазе армии Израиля «Неватим» и другой секретной базе в центральной части страны. Он утверждал, что с последней были организованы атаки на Газу, а также упомянул о наличии частного самолёта правительства, который использует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Эти заявления вызвали серьёзные подозрения со стороны властей, и журналисту предъявлены обвинения в нарушении национальной безопасности страны.