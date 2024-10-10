Число жертв удара ВВС Израиля по центральному району Бейрута выросло до 18
Количество жертв израильского удара по зданиям в центре ливанского Бейрута выросло до 18. Такие данные приводит Минздрав страны на странице в социальной сети.
Изначально сообщалось об 11 жертвах, сейчас число погибших достигло 18. На данный момент также известно как минимум о 92 раненых. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
Напомним, что 20 октября израильская авиация нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в центральном районе Бейрута. Часть здания обрушилась. Целью удара был шеф спецслужбы ливанского шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа.
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