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10 октября, 19:18

Число жертв удара ВВС Израиля по центральному району Бейрута выросло до 18

Количество жертв израильского удара по зданиям в центре ливанского Бейрута выросло до 18. Такие данные приводит Минздрав страны на странице в социальной сети.

Изначально сообщалось об 11 жертвах, сейчас число погибших достигло 18. На данный момент также известно как минимум о 92 раненых. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте
Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте

Напомним, что 20 октября израильская авиация нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в центральном районе Бейрута. Часть здания обрушилась. Целью удара был шеф спецслужбы ливанского шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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