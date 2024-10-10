Число жертв удара ВВС Израиля по центральному району Бейрута выросло до 18

Количество жертв израильского удара по зданиям в центре ливанского Бейрута выросло до 18. Такие данные приводит Минздрав страны на странице в социальной сети.

Изначально сообщалось об 11 жертвах, сейчас число погибших достигло 18. На данный момент также известно как минимум о 92 раненых. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.