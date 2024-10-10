Израиль разбомбил жилую многоэтажку в Бейруте, пытаясь убить главу спецслужбы «Хезболлы»
ВВС Израиля ударили по жилой многоэтажке в центре Бейрута
Израильская авиация нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в центральном районе Бейрута. Об этом сообщает Al Hadath. Часть здания обрушилось. Местные жители начали своими силами вытаскивать людей из-под завалов.
Последствия прилёта в Бейруте. Видео © X / i / Worldsource24 / Khabrnews1
По данным СМИ, целью удара был шеф спецслужбы ливанского шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа. Предварительно, в результате атаки два человека погибли и девять пострадали.
Ранее авиация Израиля ударила по складам с оружием и иным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Кроме того, армия еврейского государства атаковала студию ливанского телеканала «Аль-Манар». Здание оказалось частично разрушено.
X / omaromarr190607