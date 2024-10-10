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10 октября, 17:31

Израиль разбомбил жилую многоэтажку в Бейруте, пытаясь убить главу спецслужбы «Хезболлы»

ВВС Израиля ударили по жилой многоэтажке в центре Бейрута

Израильская авиация нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в центральном районе Бейрута. Об этом сообщает Al Hadath. Часть здания обрушилось. Местные жители начали своими силами вытаскивать людей из-под завалов.

Последствия прилёта в Бейруте. Видео © X / i / Worldsource24 / Khabrnews1

По данным СМИ, целью удара был шеф спецслужбы ливанского шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа. Предварительно, в результате атаки два человека погибли и девять пострадали.

Ранее авиация Израиля ударила по складам с оружием и иным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Кроме того, армия еврейского государства атаковала студию ливанского телеканала «Аль-Манар». Здание оказалось частично разрушено.

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X / omaromarr190607

Наталья Демьянова
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