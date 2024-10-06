Израиль нанёс серию ударов по складам оружия и объектам «Хезболлы» в Бейруте
Последствия удара ЦАХАЛ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Серия авиаударов по складам с оружием и иным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте была нанесена армией обороны Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ). Атака началась после получения разведданных.
«ВВС нанесли серию точечных ударов по определённому количеству складов с оружием и объектам инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в районе Бейрута», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте. При этом здание было частично разрушено.