Израиль нанёс серию ударов по складам оружия и объектам «Хезболлы» в Бейруте

Серия авиаударов по складам с оружием и иным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте была нанесена армией обороны Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ). Атака началась после получения разведданных.

«ВВС нанесли серию точечных ударов по определённому количеству складов с оружием и объектам инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в районе Бейрута», — говорится в сообщении.