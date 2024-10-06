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6 октября, 09:12

Израиль нанёс серию ударов по складам оружия и объектам «Хезболлы» в Бейруте

Последствия удара ЦАХАЛ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Последствия удара ЦАХАЛ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Серия авиаударов по складам с оружием и иным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте была нанесена армией обороны Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ). Атака началась после получения разведданных.

«ВВС нанесли серию точечных ударов по определённому количеству складов с оружием и объектам инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в районе Бейрута», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте. При этом здание было частично разрушено.

Мария Любицкая
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