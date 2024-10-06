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6 октября, 04:26

Жертвами израильского удара по мечети в Газе стали более 20 человек

ЦАХАЛ ударил по мечети в Газе, 21 человек погиб

Количество жертв израильского удара по мечети в Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, возросло до 21 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Во время атаки в мечети находились перемещённые лица, что увеличивает гуманитарные последствия происшествия. Кроме того, десятки людей получили ранения в результате удара.

До этого пресс-служба израильских вооружённых сил сообщила о том, что их ВВС атаковали командные пункты радикального палестинского движения ХАМАС в районе Дейр-эль-Балах. В официальном заявлении уточнялось, что один из ударов был направлен на командный центр, который ранее использовался как школа «Ибн Рушд», а также по центру, расположенном в мечети Шухада аль-Акса.

Израильские ВВС атаковали южные районы ливанского Бейрута
Израильские ВВС атаковали южные районы ливанского Бейрута

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте. При этом здание было частично разрушено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Анатолий Цейко
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