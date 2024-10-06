Жертвами израильского удара по мечети в Газе стали более 20 человек

Количество жертв израильского удара по мечети в Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, возросло до 21 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Во время атаки в мечети находились перемещённые лица, что увеличивает гуманитарные последствия происшествия. Кроме того, десятки людей получили ранения в результате удара.

До этого пресс-служба израильских вооружённых сил сообщила о том, что их ВВС атаковали командные пункты радикального палестинского движения ХАМАС в районе Дейр-эль-Балах. В официальном заявлении уточнялось, что один из ударов был направлен на командный центр, который ранее использовался как школа «Ибн Рушд», а также по центру, расположенном в мечети Шухада аль-Акса.