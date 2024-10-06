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6 октября, 00:36

Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте

Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте. Обложка © X / Nechama

Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте. Обложка © X / Nechama

В ходе недавней атаки Израиля на Бейрут была поражена студия ливанского телеканала «Аль-Манар», принадлежащего движению «Хезболла». Об этом сообщило издание ARAB NEWS.

Здание частично разрушено, на данный момент сведения о погибших или пострадавших отсутствуют.

Армия Израиля заявила о ликвидации около 440 членов «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля заявила о ликвидации около 440 членов «Хезболлы» в Ливане

Ранее авиация Израиля нанесла четыре удара по южным районам Бейрута. В результате атаки пострадали жилые кварталы, расположенные неподалёку от международного аэропорта, куда в момент обстрела заходили на посадку два гражданских самолёта.

Анатолий Цейко
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