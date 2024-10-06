Израиль ударил по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте

В ходе недавней атаки Израиля на Бейрут была поражена студия ливанского телеканала «Аль-Манар», принадлежащего движению «Хезболла». Об этом сообщило издание ARAB NEWS.

Здание частично разрушено, на данный момент сведения о погибших или пострадавших отсутствуют.