Израильские ВВС атаковали южные районы ливанского Бейрута
РИА «Новости»: Авиация Израиля нанесла четыре удара по южным районам Бейрута
Израильские военные самолёты нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута, охватив районы Шувайфет и Бурдж аль-Бараджне. По данным, предоставленным корреспондентом РИА «Новости», в результате атаки пострадали жилые кварталы, расположенные неподалёку от международного аэропорта, куда в момент обстрела заходили на посадку два гражданских самолёта.
Целью удара стали территории, находящиеся под контролем ливанского движения «Хезболла», что привлекло внимание к напряжённой ситуации в регионе. Официальные лица пока не предоставили подробную информацию о возможных жертвах и разрушениях. Сообщается, что израильская авиация нанесла по крайней мере четыре удара по обозначенным районам.
Израильские ВВС уже не раз атаковали объекты ливанской группировки «Хезболла» на южной окраине Бейрута. 27 сентября были нанесены точечные удары по складам оружия, расположенным под жилыми домами, что вызвало разрушения в районе. Кроме того, 1 октября Израиль возобновил удары по объектам «Хезболлы» в ответ на недавнюю атаку Ирана по израильским объектам.
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