Израильские ВВС атаковали южные районы ливанского Бейрута

Израильские военные самолёты нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута, охватив районы Шувайфет и Бурдж аль-Бараджне. По данным, предоставленным корреспондентом РИА «Новости», в результате атаки пострадали жилые кварталы, расположенные неподалёку от международного аэропорта, куда в момент обстрела заходили на посадку два гражданских самолёта.

Целью удара стали территории, находящиеся под контролем ливанского движения «Хезболла», что привлекло внимание к напряжённой ситуации в регионе. Официальные лица пока не предоставили подробную информацию о возможных жертвах и разрушениях. Сообщается, что израильская авиация нанесла по крайней мере четыре удара по обозначенным районам.