Нетаньяху: Израиль ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлы»
Израильские военные уже уничтожили двух преемников убитого генерального секретаря шиитской организации «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к народу Ливана.
«Мы ослабили возможности «Хезболлы», уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня «Хезболлах» слабее, чем была в течение многих лет», — его слова передаёт канцелярия главы правительства.
Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Хасана Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Позже стало известно, что новый лидер шиитского Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом Насраллы, погиб в результате израильского удара.
ТАСС / AP / Pamela Smith