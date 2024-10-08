Нетаньяху: Израиль ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлы»

Израильские военные уже уничтожили двух преемников убитого генерального секретаря шиитской организации «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к народу Ливана.

«Мы ослабили возможности «Хезболлы», уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня «Хезболлах» слабее, чем была в течение многих лет», — его слова передаёт канцелярия главы правительства.