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8 октября, 19:43

Нетаньяху: Израиль ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлы»

Израильские военные уже уничтожили двух преемников убитого генерального секретаря шиитской организации «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к народу Ливана.

«Мы ослабили возможности «Хезболлы», уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня «Хезболлах» слабее, чем была в течение многих лет», — его слова передаёт канцелярия главы правительства.

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Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Хасана Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Позже стало известно, что новый лидер шиитского Хашем Сафи ад-Дин, который является двоюродным братом Насраллы, погиб в результате израильского удара.

Обложка ©

ТАСС / AP / Pamela Smith

Александра Мышляева
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