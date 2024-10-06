Преемник убитого США генерала Сулеймани перестал выходить на связь

Командир спецназа «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани не выходит на связь с момента гибели бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы , то есть с 27 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Напомним, Исмаил Каани был назначен командующим силами «Кудс» сразу после того, как Касем Сулеймани был убит в результате целенаправленного удара ВВС США в 2020 году. Операция была проведена по указанию Дональда Трампа. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты