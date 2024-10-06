Преемник убитого США генерала Сулеймани перестал выходить на связь
Reuters: Глава спецназа КСИР Каани не выходит на связь со дня гибели Насраллы
Исмаил Каани. Обложка © TACC / SalamPix / ABACA
Командир спецназа «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани не выходит на связь с момента гибели бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, то есть с 27 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Каких-либо подробностей агентство не приводит. Иранские власти ранее заявили о гибели высокопоставленного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. Он находился вместе с Насруллой в Бейруте в момент израильской атаки.
Напомним, Исмаил Каани был назначен командующим силами «Кудс» сразу после того, как Касем Сулеймани был убит в результате целенаправленного удара ВВС США в 2020 году. Операция была проведена по указанию Дональда Трампа. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты
К слову, накануне СМИ сообщили о гибели преемника Насраллы — его двоюродного брата Хасана. По неподтверждённой информации, вместе с Хашем Сафи ад-Дином погибли несколько высокопоставленных членов группировки, а также офицеры КСИР.