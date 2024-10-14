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14 октября, 01:11

Опрокинутый с «Рамштайном» Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху от США

Посол Мирошник назвал оплеухой Зеленскому сделку США и Израиля по ЗРК THAAD

Сделка США и Израиля о передаче еврейскому государству американских систем ПВО среднего радиуса действия THAAD стала для Владимира Зеленского ударом ниже пояса. Совсем недавно предводителя киевского режима опрокинули с форматом «Рамштайн», а теперь политику отвесили вторую пощёчину, уверен посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождёт. <…> Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. <…> Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный», — написал дипломат в Telegram.

В завершение посол подчеркнул, что Зеленский может сколь угодно долго фантазировать о «стратегических партнёрах», но действия Вашингтона раз за разом демонстрируют обратное, отрезвляя украинское общество.

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США анонсировали передачу ЦАХАЛ батареи THAAD 13 октября. Зенитные комплексы должны укрепить противоракетный купол еврейского государства на фоне участившихся ударов со стороны Ирана. Ранее Тегеран заявлял о сотнях ракет, нацеленных на Израиль.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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