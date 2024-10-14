Опрокинутый с «Рамштайном» Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху от США
Посол Мирошник назвал оплеухой Зеленскому сделку США и Израиля по ЗРК THAAD
Сделка США и Израиля о передаче еврейскому государству американских систем ПВО среднего радиуса действия THAAD стала для Владимира Зеленского ударом ниже пояса. Совсем недавно предводителя киевского режима опрокинули с форматом «Рамштайн», а теперь политику отвесили вторую пощёчину, уверен посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождёт. <…> Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. <…> Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный», — написал дипломат в Telegram.
В завершение посол подчеркнул, что Зеленский может сколь угодно долго фантазировать о «стратегических партнёрах», но действия Вашингтона раз за разом демонстрируют обратное, отрезвляя украинское общество.
США анонсировали передачу ЦАХАЛ батареи THAAD 13 октября. Зенитные комплексы должны укрепить противоракетный купол еврейского государства на фоне участившихся ударов со стороны Ирана. Ранее Тегеран заявлял о сотнях ракет, нацеленных на Израиль.