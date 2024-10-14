Опрокинутый с «Рамштайном» Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху от США

Сделка США и Израиля о передаче еврейскому государству американских систем ПВО среднего радиуса действия THAAD стала для Владимира Зеленского ударом ниже пояса. Совсем недавно предводителя киевского режима опрокинули с форматом «Рамштайн», а теперь политику отвесили вторую пощёчину, уверен посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождёт. <…> Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. <…> Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный», — написал дипломат в Telegram.