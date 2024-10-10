Зеленский обвинил шторм «Милтон» в срыве встречи по Украине в формате «Рамштайн»
Владимир Зеленский нашёл крайнего в срыве встречи контактной группы по Украине на немецкой базе «Рамштайн». В переносе мероприятия он обвинил ураган «Милтон», который вот-вот обрушится на западное подбережье Флориды. Об этом бывший комик объявил в хорватском Дубровнике.
«Причина совершенно очевидна — удар стихии по Америке, требующий максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране», — произнёс Зеленский с трибуны саммита Украина — Юго-Восточная Европа.
Днём ранее Белый дом объявил, что президент США Джо Байден пропустит встречу в формате «Рамштайн» из-за надвигающегося шторма. Вместо главы государства Вашингтон отказался присылать даже госсекретаря Энтони Блинкена.
Изначально заседание в формате «Рамштайн» планировалось провести 12 октября, но за несколько дней до старта «особенного» для Киева события его перенесли. Официально новую дату саммита не объявляли, но СМИ утверждают, что встречу проведут 17 октября в Брюсселе.
Flickr / President Of Ukraine