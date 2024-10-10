Зеленский обвинил шторм «Милтон» в срыве встречи по Украине в формате «Рамштайн»

Владимир Зеленский нашёл крайнего в срыве встречи контактной группы по Украине на немецкой базе «Рамштайн». В переносе мероприятия он обвинил ураган «Милтон», который вот-вот обрушится на западное подбережье Флориды. Об этом бывший комик объявил в хорватском Дубровнике.

«Причина совершенно очевидна — удар стихии по Америке, требующий максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране», — произнёс Зеленский с трибуны саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

Днём ранее Белый дом объявил, что президент США Джо Байден пропустит встречу в формате «Рамштайн» из-за надвигающегося шторма. Вместо главы государства Вашингтон отказался присылать даже госсекретаря Энтони Блинкена.