В Брюсселе раскрыли, когда и где состоится отложенная встреча в формате «Рамштайн»
ТАСС: Саммит формата «Рамштайн» по Украине может пройти 17 октября в Брюсселе
Очередной саммит контактной группы в формате Рамштайн по поводу военной помощи Киеву состоится 17 октября в рамках встречи глав Минобороны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, подтвердивший, что встречу, изначально планировавшуюся на 12 октября в Германии, перенесли из-за изменившихся планов главы США Джо Байдена.
«Встреча Рамштайн на высшем уровне отложена из-за изменившихся планов ряда участников. В настоящее время изучается возможность проведения консультаций на рабочем уровне. Вероятнее всего, они пройдут 17 октября на полях министерской встречи [НАТО]», — рассказал собеседник агентства.
Источник ТАСС добавил, что встреча на высшем уровне по-прежнему «остаётся на повестке дня». В её рамках планируется официальное делегирование Штатами военному альянсу полномочий по поставкам Украине, для этого создан специальный штаб НАТО в Висбадене (Германия).
Напомним, что после провального визита в Штаты Владимиром Зеленским был анонсирован октябрьский саммит в формате «Рамштайн» (контактная группа по военной поддержке Незалежной). Ожидалось, что на ней будут приняты важные для Киева решения, или, по меньшей мере, будут сделаны соответствующие предложение. Однако на днях стали появляться сообщения, что саммит будет перенесён на неопределённый срок, а сегодня эту информацию подтвердили в украинских СМИ.
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