В Брюсселе раскрыли, когда и где состоится отложенная встреча в формате «Рамштайн»

Очередной саммит контактной группы в формате Рамштайн по поводу военной помощи Киеву состоится 17 октября в рамках встречи глав Минобороны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, подтвердивший, что встречу, изначально планировавшуюся на 12 октября в Германии, перенесли из-за изменившихся планов главы США Джо Байдена.

«Встреча Рамштайн на высшем уровне отложена из-за изменившихся планов ряда участников. В настоящее время изучается возможность проведения консультаций на рабочем уровне. Вероятнее всего, они пройдут 17 октября на полях министерской встречи [НАТО]», — рассказал собеседник агентства.