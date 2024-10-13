На Западе объяснили, на что может рассчитывать Зеленский от РФ на «саммите мира»
Журналист Боуз: РФ на саммите мира предложит Зеленскому новую карту Украины
Если Россия будет участвовать в обсуждаемом саммите мира по Украине, её делегация может предложить Владимиру Зеленскому новую карту Незалежной. Такое предположение высказал ирландский публицист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление главы ОП Андрей Ермака о намерении передать российской стороне украинский «план победы».
«Гораздо более вероятно, что Россия представит диктатору и его «штабу» новую карту Украины», — говорится в его посте.
Напомним, что проведение второго «саммита мира» по Украине планировалось на ноябрь 2024 года, но несколько дней назад Владимир Зеленский его отменил. Первое мероприятия подобного формата состоялось с 15 по 16 июня в городе Бюргешнток в Швейцарии, но ничего путного из этой встречи не получилось, что и не удивительно, учитывая, что на нём не была представлена одна из сторон конфликта — Россия, которую туда не стали приглашать принципиально. Киевский лидер недавно отмёл и китайско-бразильское предложение по урегулированию ситуацию, заявив, что оно «деструктивное». В Совфеде РФ считают, что разговаривать на втором «саммите мира» Зеленскому будет не с кем и не о чём.
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