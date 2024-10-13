На Западе объяснили, на что может рассчитывать Зеленский от РФ на «саммите мира»

Если Россия будет участвовать в обсуждаемом саммите мира по Украине, её делегация может предложить Владимиру Зеленскому новую карту Незалежной. Такое предположение высказал ирландский публицист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление главы ОП Андрей Ермака о намерении передать российской стороне украинский «план победы».