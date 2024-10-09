«Хуже преступления»: В Совфеде объяснили отмену второго «саммита мира» по Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал вероятную причину отмены второго «саммита мира», запланированного на ноябрь 2024 года. Он считает, что повлиять на такое решение мог провал первого саммита, который стал «ошибкой, хуже преступления».

«Во-первых, с абсолютно нереалистичной повесткой дня. Во-вторых, с совершенно нереальным составом участников. Напомню, что Россия не была приглашена на этот саммит. Поэтому провал первого саммита предопределяет всю дальнейшую динамику развития событий», — пояснил Косачёв в беседе с RT.

Он также напомнил о провале «плана победы» Владимира Зеленского, который рассчитывал получить поддержку на Западе, но провалился. Это также повлияло на отмену второго «саммита мира».

«Мы видим, что далеко не всё так просто и далеко не всё у него получается с этим, поэтому разговаривать на втором «саммите мира», очевидно, не о чем и не с кем», — добавил вице-спикер Совфеда.