«Хуже преступления»: В Совфеде объяснили отмену второго «саммита мира» по Украине
Сенатор Косачёв: Говорить на втором «саммите мира» Киева не о чем и не с кем
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал вероятную причину отмены второго «саммита мира», запланированного на ноябрь 2024 года. Он считает, что повлиять на такое решение мог провал первого саммита, который стал «ошибкой, хуже преступления».
«Во-первых, с абсолютно нереалистичной повесткой дня. Во-вторых, с совершенно нереальным составом участников. Напомню, что Россия не была приглашена на этот саммит. Поэтому провал первого саммита предопределяет всю дальнейшую динамику развития событий», — пояснил Косачёв в беседе с RT.
Он также напомнил о провале «плана победы» Владимира Зеленского, который рассчитывал получить поддержку на Западе, но провалился. Это также повлияло на отмену второго «саммита мира».
«Мы видим, что далеко не всё так просто и далеко не всё у него получается с этим, поэтому разговаривать на втором «саммите мира», очевидно, не о чем и не с кем», — добавил вице-спикер Совфеда.
По словам сенатора, «саммит мира» не может быть вписан в историю в том виде, в котором он сейчас существует с подачи Зеленского и его западных партнёров. При сохранении текущей повестки Россия участвовать в мероприятии точно не будет, заключил Косачёв.
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский отменил запланированный на ноябрь 2024 года второй «саммит мира» по урегулированию конфликта на Украине. Напомним, первая конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, однако ничего интересного, кроме стопки забавных фотографий, участникам увезти не удалось. Ранее Зеленский также отверг предложение Бразилии и Китая по достижению мира, назвав его «деструктивным».
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров