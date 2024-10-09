Власти Украины вознамерились провести второй «мирный саммит» с участием РФ до конца года

Украинские власти задумали в конце года провести второй «саммит мира» и пригласить на него Россию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара.

«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для достижения справедливого мира на Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», — заявил Боднар.