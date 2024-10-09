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9 октября, 12:40

Власти Украины вознамерились провести второй «мирный саммит» с участием РФ до конца года

Посол Боднар: Киев хочет провести второй «мирный саммит» с РФ до конца года

Украинские власти задумали в конце года провести второй «саммит мира» и пригласить на него Россию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара.

«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для достижения справедливого мира на Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», — заявил Боднар.

Главной целью этого мероприятия глава украинской дипмиссии назвал «достижение справедливого мира» для Украины. При этом посол уточнил, что речь не идёт о формате, при котором Киев сидит напротив Москвы и прислушивается к требованиям. Также Боднар отверг вероятность прямых переговоров. Украина настаивает на обязательном участии третьих лиц.

Названа грустная для Киева причина отмены второго саммита по Украине
Названа грустная для Киева причина отмены второго саммита по Украине

Напомним, Владимир Зеленский начал «раскачивать» тему второго «мирного саммита» сразу после провала первого в Швейцарии. Он многократно заявлял о планах затащить на вторую конференцию представителей РФ, без которых мероприятие в Бюргенштоке вышло абсолютно бессымсленным. Зеленский даже начал подыскивать место проведения, до конца веря в успех своей затеи. Однако на днях советница главы его офиса Ермака сообщила, что никакого второго «саммита мира» в ноябре не будет.

Обложка ©

ТАСС / Pool / ABACA

Никита Никонов
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