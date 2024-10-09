Власти Украины вознамерились провести второй «мирный саммит» с участием РФ до конца года
Посол Боднар: Киев хочет провести второй «мирный саммит» с РФ до конца года
Украинские власти задумали в конце года провести второй «саммит мира» и пригласить на него Россию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара.
«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для достижения справедливого мира на Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», — заявил Боднар.
Главной целью этого мероприятия глава украинской дипмиссии назвал «достижение справедливого мира» для Украины. При этом посол уточнил, что речь не идёт о формате, при котором Киев сидит напротив Москвы и прислушивается к требованиям. Также Боднар отверг вероятность прямых переговоров. Украина настаивает на обязательном участии третьих лиц.
Напомним, Владимир Зеленский начал «раскачивать» тему второго «мирного саммита» сразу после провала первого в Швейцарии. Он многократно заявлял о планах затащить на вторую конференцию представителей РФ, без которых мероприятие в Бюргенштоке вышло абсолютно бессымсленным. Зеленский даже начал подыскивать место проведения, до конца веря в успех своей затеи. Однако на днях советница главы его офиса Ермака сообщила, что никакого второго «саммита мира» в ноябре не будет.
ТАСС / Pool / ABACA