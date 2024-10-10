«В стиле «Квартала 95»: Матвиенко отвергла участие России в «мирных саммитах» Киева
Матвиенко заявила, что РФ не видит смысла в участии во втором саммите по Украине
Россия не собирается принимать участие во втором «саммите мира» по Украине, который запланирован на ноябрь. На подобных мероприятиях не обсуждаются вопросы переговоров или прекращение конфликта, заявила председатель Совета Федерации (Совфеда) Валентина Матвиенко.
«Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле «Квартала 95» (команда КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский) — организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву», — пояснила Матвиенко в беседе с журналистами.
По её словам, серьёзные люди не занимаются подобными вещами. Поэтому Россия не заинтересована в участии в этих «сходках», подытожила спикер Совфеда.
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский отменил запланированный на ноябрь 2024 года второй «саммит мира» по урегулированию украинского конфликта. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен считает, что мероприятие отменилось, так как на него не нашлось много желающих. К слову, первая конференция по урегулированию конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, однако ничего интересного, кроме стопки забавных фотографий, участникам увезти не удалось. Ранее Зеленский также отверг предложение Бразилии и Китая по достижению мира, назвав его «деструктивным».
ТАСС / Пётр Ковалёв