«В стиле «Квартала 95»: Матвиенко отвергла участие России в «мирных саммитах» Киева

Россия не собирается принимать участие во втором «саммите мира» по Украине, который запланирован на ноябрь. На подобных мероприятиях не обсуждаются вопросы переговоров или прекращение конфликта, заявила председатель Совета Федерации (Совфеда) Валентина Матвиенко.

«Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле «Квартала 95» (команда КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский) — организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву», — пояснила Матвиенко в беседе с журналистами.