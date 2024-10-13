Владимир Зеленский придумал новый «победный план». Бывший комик планирует представить его украинцам в ближайшие дни, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк.

«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно», — передаёт его слова украинское издание «Страна.ua».

Такую презентацию «плана победы» организуют для того, чтобы граждане Украины понимали, на каком этапе находится конфликт и какие шаги предпринимают власти для его урегулирования. Помимо этого Зеленский расскажет о всех деталях плана, которые коснутся «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного». Основные тезисы «победы» уже известны. Глава киевского режима планирует объяснить своему народу определённые детали, которые будут чётко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна.