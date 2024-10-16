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16 октября, 09:37

Зеленский представил в Раде свой «план победы»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM

Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый «план победы». Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений: первый пункт — геополитический, второй и третий — военные, четвёртый — экономический и пятый — пункт о безопасности.

1 пункт. Приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта.

2 пункт. Продолжение операций в России и снятие ограничений на удары вглубь её территории.

3 пункт. Размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета».

4 пункт. Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.

5 пункт. После окончания конфликта украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.

2, 3 и 4 пункты имеют тайные приложения, которые представили западным партнерам.

Зеленский считает, что этот «план победы» станет «мостом к саммиту мира», и по нему можно будет завершить войну «не позднее 2025 года».

Зеленский был «послан» Штатами с его «планом победы», пишут СМИ
Зеленский был «послан» Штатами с его «планом победы», пишут СМИ

Ранее этот план высмеял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что идея Владимира Зеленского на самом деле состоит всего из одного пункта: «Приглашение Украины в НАТО». А в Германии «план победы» Зеленского назвали планом капитуляции.

Александра Вишнякова
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