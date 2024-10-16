Зеленский представил в Раде свой «план победы»

Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый «план победы». Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений: первый пункт — геополитический, второй и третий — военные, четвёртый — экономический и пятый — пункт о безопасности.

1 пункт. Приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта. 2 пункт. Продолжение операций в России и снятие ограничений на удары вглубь её территории. 3 пункт. Размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета». 4 пункт. Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ. 5 пункт. После окончания конфликта украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.

2, 3 и 4 пункты имеют тайные приложения, которые представили западным партнерам.