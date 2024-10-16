Зеленский представил в Раде свой «план победы»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM
Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый «план победы». Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений: первый пункт — геополитический, второй и третий — военные, четвёртый — экономический и пятый — пункт о безопасности.
1 пункт. Приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта.
2 пункт. Продолжение операций в России и снятие ограничений на удары вглубь её территории.
3 пункт. Размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета».
4 пункт. Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
5 пункт. После окончания конфликта украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
2, 3 и 4 пункты имеют тайные приложения, которые представили западным партнерам.
Зеленский считает, что этот «план победы» станет «мостом к саммиту мира», и по нему можно будет завершить войну «не позднее 2025 года».
Ранее этот план высмеял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что идея Владимира Зеленского на самом деле состоит всего из одного пункта: «Приглашение Украины в НАТО». А в Германии «план победы» Зеленского назвали планом капитуляции.