США не поддержали амбициозные запросы Владимира Зеленского, ограничившись выделением всего 2,4 миллиарда долларов помощи. Как сообщает газета The Times, Вашингтон «послал» главу киевского режима с его «планом победы» «куда подальше».

Несмотря на просьбы бывшего комика разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по России, Вашингтон не дал зелёного света на эти действия. Также Зеленский не получил гарантий дальнейшей поддержки или перспективы вступления Украины в НАТО, на что он сильно рассчитывал.

В материале газеты говорится, что документ, многократно анонсированный украинским лидером как «план победы», не нашёл отклика в США. Один британский дипломат даже назвал его «списком покупок, а не стратегией».

Скепсис по поводу украинских амбиций растёт и в Европе.

«Похоже, что война заходит в тупик, и мы не можем вечно платить за это. (Киеву — Прим. Life.ru) придётся стать более реалистичным в своих ожиданиях», — отметил один из немецких чиновников.