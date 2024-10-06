Зеленский был «послан» Штатами с его «планом победы», пишут СМИ
The Times: «План победы» Зеленского не впечатлил Вашингтон
США не поддержали амбициозные запросы Владимира Зеленского, ограничившись выделением всего 2,4 миллиарда долларов помощи. Как сообщает газета The Times, Вашингтон «послал» главу киевского режима с его «планом победы» «куда подальше».
Несмотря на просьбы бывшего комика разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по России, Вашингтон не дал зелёного света на эти действия. Также Зеленский не получил гарантий дальнейшей поддержки или перспективы вступления Украины в НАТО, на что он сильно рассчитывал.
В материале газеты говорится, что документ, многократно анонсированный украинским лидером как «план победы», не нашёл отклика в США. Один британский дипломат даже назвал его «списком покупок, а не стратегией».
Скепсис по поводу украинских амбиций растёт и в Европе.
«Похоже, что война заходит в тупик, и мы не можем вечно платить за это. (Киеву — Прим. Life.ru) придётся стать более реалистичным в своих ожиданиях», — отметил один из немецких чиновников.
Ранее Зеленский признал, что союзники Украины «пока ещё не готовы» сбивать ракеты РФ. Глава киевского режима посетовал, что Запад защищает воздушное пространство Израиля, при этом несправедливо «забыв» про Украину.
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