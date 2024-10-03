Киевские власти расстроены тем фактом, что западные союзники до сих пор не готовы уничтожать ракеты и беспилотники России в небе над Украиной. Об этом сообщил Владимир Зеленский после общения с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

«Что касается того, готовы ли союзники сбивать [российские ракеты и беспилотники над территорией Украины], то работаем со всеми. Пока ещё не готовы», — возмутился глава киевского режима.

Зеленский посетовал, что Запад защищает воздушное пространство Израиля, при этом несправедливо «забыв» про Украину. Политик вновь настойчиво призвал зарубежных лидеров отправить для ВСУ «соответствующее оружие» и разрешить наносить удары вглубь России.