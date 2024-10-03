Зеленский признал, что союзники Украины «пока ещё не готовы» сбивать ракеты РФ
Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Киевские власти расстроены тем фактом, что западные союзники до сих пор не готовы уничтожать ракеты и беспилотники России в небе над Украиной. Об этом сообщил Владимир Зеленский после общения с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.
«Что касается того, готовы ли союзники сбивать [российские ракеты и беспилотники над территорией Украины], то работаем со всеми. Пока ещё не готовы», — возмутился глава киевского режима.
Зеленский посетовал, что Запад защищает воздушное пространство Израиля, при этом несправедливо «забыв» про Украину. Политик вновь настойчиво призвал зарубежных лидеров отправить для ВСУ «соответствующее оружие» и разрешить наносить удары вглубь России.
Ранее Владимир Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ на фронте. По его словам, киевским войскам осенью придётся сделать многое, чтобы дойти до поставленных целей. Зеленский уверен, что сейчас всё зависит от «каждого в команде Украины».