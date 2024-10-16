«Жёсткие сроки»: Зеленский дал союзникам 3 месяца на принятие «плана победы»

В сентябре Владимир Зеленский дал союзникам три месяца, чтобы они приняли основные положения представленного им «плана победы». Многие партнёры Украины выразили обеспокоенность такими сжатыми сроками, сообщает агентство Associated Press.

По информации агентства, украинские чиновники ждали реакции от своих западных партнёров на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Незалежной. Это мероприятие должно было состояться в Германии на прошлой неделе, но его отменили после того, как президент США Джо Байден не смог приехать из-за бушевавшего ураган «Милтон».