«Жёсткие сроки»: Зеленский дал союзникам 3 месяца на принятие «плана победы»
AP: Зеленский дал западным союзникам три месяца на принятие «плана победы»
В сентябре Владимир Зеленский дал союзникам три месяца, чтобы они приняли основные положения представленного им «плана победы». Многие партнёры Украины выразили обеспокоенность такими сжатыми сроками, сообщает агентство Associated Press.
По информации агентства, украинские чиновники ждали реакции от своих западных партнёров на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Незалежной. Это мероприятие должно было состояться в Германии на прошлой неделе, но его отменили после того, как президент США Джо Байден не смог приехать из-за бушевавшего ураган «Милтон».
«С тех пор Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план. Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жёсткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября», — указано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. Также в плане присутствует пункт о разрешение ударов вглубь РФ. До этого Зеленский представил документ в США. Там отмечали, что план является «проигрышной авантюрой». А в Кремле заявили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США.
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