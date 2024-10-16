Градус безумия достигает максимума. В театре марионеток — бенефис. Нацистский режим, поддерживаемый Западом, подтвердил: он готов пожертвовать своими людьми, недрами и территориями. Украине и её кукловодам не нужен мир, поэтому любые разговоры с их стороны о прекращении боевых действий — ложь. Всё, что им нужно, — война.

Собеседник Life.ru считает, что в Раде сегодня не хватает только одного — «характерного приветственного взмаха рукой в духе их немецких предшественников».

Напомним, Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый план победы. Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта. Второй и третий касаются ведения боевых действий, четвёртый — экономический, а пятый — пункт о безопасности. В Германии «план победы» Зеленского уже назвали планом капитуляции.