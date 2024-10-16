В Госдуме назвали «мирный план» Зеленского белогорячечным бредом Депутат Хамитов – о плане Зеленского: Налицо его оторванность от реальности 16 октября, 10:49 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM

Так называемый «мирный план», который в Верховной раде Украины представил Владимир Зеленский, свидетельствует о том, что «победить» он хочет с помощью сил НАТО. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. Выступление главы киевского режима он назвал белогорячечным бредом.

Хамитов обратил внимание, что для Зеленского «мирный план» – это когда ему можно бить ракетами куда захочется, а разведки других стран присылают свои данные, как ежемесячный журнал подписчикам. О настоящем мирном плане, предложенном Москвой и предполагающем немедленное прекращение огня, он не упомянул ни слова. Как и о том, что «победить» он хочет силами НАТО.

«Впрочем, не он первый любитель загребать жар чужими руками», — отметил депутат.

И это выступление, больше похожее на белогорячечный бред, транслируется в СМИ как нечто важное. Но, в отличие от настоящих клоунов, которые играют роль, а не сходят с ума, у этого все грани стерлись окончательно. Жаль, что расплачиваться за это приходится простым украинцам, которых он гонит в самое пекло ради своих психозных амбиций. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Хамитов не исключил, что после этого выступления западные партнёры Украины тоже начнут сомневаться в адекватности Зеленского: уж слишком налицо его оторванность от реальности.

Напомним, Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый «план победы». Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта. Второй и третий касаются ведения боевых действий, четвёртый — экономический, а пятый — пункт о безопасности. В Германии «план победы» Зеленского уже назвали планом капитуляции.