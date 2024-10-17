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17 октября, 08:02

Зеленский отправился представлять свой «план победы» в Брюсселе

Владимир Зеленский заявил, что летит в Брюссель представить свой «план победы» на заседании лидеров Евросовета.

Спикер Рады показал тонюсенькую папку с «планом победы»: там чистый лист и всего два слова
Спикер Рады показал тонюсенькую папку с «планом победы»: там чистый лист и всего два слова

Напомним, Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый план победы. Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений (их содержание, кстати, уже разболтал Подоляк). Первый пункт — приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта. Второй и третий касаются ведения боевых действий, четвёртый — экономический, а пятый — пункт о безопасности. В Госдуме выступление Зеленского назвали бенефисом в театре марионеток, а сам план — белогорячечным бредом. На Западе же отреагировали на план сдержанно, а некоторые даже призвали к миру.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM

Александра Вишнякова
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