Спикер Рады показал тонюсенькую папку с «мирным планом»: там чистый лист и всего два слова

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук показал журналистам папку с так называемым «планом победы» Владимира Зеленского. Правда, дальше титульного листа представителям СМИ заглядывать запретили, сославшись на секретность документа. В итоге всё, что удалось снять — заголовок «план перемоги».

Журналисты также обратили внимание, что сама папка не очень толстая. При этом, по словам Стефанчука, парламентарии вместе с Зеленским провели около двух часов «за закрытыми дверями», обсуждая ключевые аспекты документа.