Спикер Рады показал тонюсенькую папку с «мирным планом»: там чистый лист и всего два слова
Спикер Рады Стефанчук показал папку с «мирным планом»
Папка с «мирным планом» Зеленского. Обложка © Telegram/УНИАН
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук показал журналистам папку с так называемым «планом победы» Владимира Зеленского. Правда, дальше титульного листа представителям СМИ заглядывать запретили, сославшись на секретность документа. В итоге всё, что удалось снять — заголовок «план перемоги».
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук показал журналистам папку с так называемым «планом победы» Владимира Зеленского. Видео © Telegram/Ми Україна | Новини сьогодні
Журналисты также обратили внимание, что сама папка не очень толстая. При этом, по словам Стефанчука, парламентарии вместе с Зеленским провели около двух часов «за закрытыми дверями», обсуждая ключевые аспекты документа.
Журналист Анатолий Шарий пошутил, что чистый лист с заголовком «план перемоги» — это новый мем.
Напомним, Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый план победы. Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта. Второй и третий касаются ведения боевых действий, четвёртый — экономический, а пятый — пункт о безопасности. В Госдуме выступление Зеленского назвали бенефисом в театре марионеток, а сам план — белогорячечным бредом.