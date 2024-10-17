Владимир Зеленский получил жёсткий ответ на представленный накануне «план победы». Предложения главаря киевского режима чреваты началом новой Мировой войны, и на Западе отреагировали на это сдержанно, а некоторые даже призвали к миру.

Как пишет kp.ru, Зеленскому «больно прилетело» из Германии: в правительстве заявили, что канцлер Олаф Шольц «не поменял позицию» по поводу членства Украины в НАТО, а сам глава кабмина, выступая в Бундестаге, заявил о готовности начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь военный эксперт таблоида Bild Юлиан Рёпке отреагировал на «план победы» с явным шоком.

«Послушал «план победы» Зеленского… О Боже». В смысле — в Альянс никто не возьмет, бомбить Петербург не разрешат, «а о полном освобождении страны речь даже не идет», — написал он в социальной сети X.