На Западе ответили призывами к миру на ультимативный «план победы» Зеленского, пишут СМИ
Kp.ru: Зеленский получил от Запада жёсткий ответ на свой «план победы»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский получил жёсткий ответ на представленный накануне «план победы». Предложения главаря киевского режима чреваты началом новой Мировой войны, и на Западе отреагировали на это сдержанно, а некоторые даже призвали к миру.
Как пишет kp.ru, Зеленскому «больно прилетело» из Германии: в правительстве заявили, что канцлер Олаф Шольц «не поменял позицию» по поводу членства Украины в НАТО, а сам глава кабмина, выступая в Бундестаге, заявил о готовности начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь военный эксперт таблоида Bild Юлиан Рёпке отреагировал на «план победы» с явным шоком.
«Послушал «план победы» Зеленского… О Боже». В смысле — в Альянс никто не возьмет, бомбить Петербург не разрешат, «а о полном освобождении страны речь даже не идет», — написал он в социальной сети X.
Ещё более обидная реплика прозвучала из уст постпреда США при НАТО Джулианны Смит. По её словам, «ситуация не располагает к приглашению Украины» в альянс. Также Штаты не поменяли своего мнения об использовании дальнобойного оружия вглубь РФ.
Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты «плана победы». Тем временем авторитетная американская пресса констатирует: Запад так и не одобрил предложения Зеленского, а он всё не уймётся.