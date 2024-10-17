В Госдуме нашли скрытый подтекст «плана победы» Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов заявил, что у «плана победы» Владимира Зеленского есть скрытый подтекст. В беседе с РИА «Новости» народный избранник подчеркнул, что он может привести к развязыванию третьей мировой войны.

«На мой взгляд, у диктатора Зеленского остался только один план и стратегия, да и те со скрытым подтекстом – вступить в НАТО для того, чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией», — заявил депутат.

Он также подчеркнул, что НАТО, как военная структура, ориентирована на получение прибыли и вряд ли пойдёт на подобный «суицид», предложенный Зеленским.