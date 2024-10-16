Размах на рубль, удар на копейку. Какой «план победы» представил Зеленский Умирать попросят за Европу, план написан невидимыми чернилами, Зеленский готов раздать земли Украины — какие выводы сделали эксперты, ознакомившись с райдером главы киевского режима. 16 октября, 13:40 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse

Глава киевского режима Владимир Зеленский представил депутатам Верховной рады свой «план победы». Ранее он презентовал его своим западным «партнёрам». Однако после турне по США и европейским столицам протухшей инициативой с Банковой не заинтересовались.

Райдер Зеленского: деньги, оружие и порошок

Зеленский наконец озвучил свой «план победы» из пяти пунктов на внеочередном заседании Верховной рады. При этом сделал это, очевидно, под давлением: после презентации плана президенту Байдену и обоим кандидатам на грядущих выборах американского лидера, а также руководителям Великобритании, Франции, Германии, Италии и даже Ватикана ответом была оглушительная тишина.

Западные «партнёры» отделались старыми обещаниями и холодными комментариями, а зарубежная пресса разнесла план, которым с ней поделились источники в политических кругах. Неназванный британский дипломат в разговоре с The Times даже назвал инициативу киевского режима «списком покупок».

Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh

Теперь его может оценить и широкая общественность. Итак, неонацистский киевский режим решил, что добьётся победы в противостоянии с Россией с помощью следующих мер: вступление в НАТО до окончания СВО;

продолжение военных действий на территории России, снятие ограничений по ударам вглубь РФ, доступ к разведданным «партнёров», совместное с партнёрами поражение российской авиации;

развитие стратегически-экономического потенциала Украины (инвестиции в военное производство на территории страны) и усиление санкций против России;

размещение на территории Украины некоего «неядерного сдерживающего пакета»;

обещания, что по завершении конфликта с Россией украинские военные смогут «использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы», а также заменить собой американский контингент в Европе.

Есть также секретные дополнения, которые покажут лишь отдельным западным партнёрам. В них, очевидно, содержатся конкретные запросы на вооружение, цифры по финансовым вливаниям и планы по захвату территорий России.

Реакция на план Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это всё тот же план США «воевать до последнего украинца», и рекомендовал Зеленскому «протрезветь». Политолог Марат Баширов в своём телеграм-канале сравнил «план победы» с райдером артистов, а авторы канала «Старше Эдды» — с планом Остапа Бендера из «12 стульев», где тот предлагал жителям Васюков сделать из их города мировую столицу шахмат и главный финансовый центр.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

При этом источники Associated Press сообщают, что Киев дал Западу три месяца на принятие основных пунктов плана — видимо, пока не пройдут выборы президента США, рассчитывать на что-то не приходится. А украинские телеграм-каналы отмечают, что население Украины восприняло заявление Зеленского «скептически и негативно», однако глава офиса Ермак «поставил задачу разогнать тезис, что это гениальная идея».

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в комментарии Life.ru поделился мнением, что план фактически закрепляет превращение Украины в западную колонию, и рекомендовал не воспринимать новые «пять пунктов» Зеленского всерьёз.

— Речь идёт практически о полном подчинении Украины Западу. Все этапы победы там целиком связаны либо западной помощью, либо с реализацией на Украине западных требований под давлением США и ЕС. Фактически план отличается тем, что Украина как политический субъект там практически не рассматривается, — считает Мендкович.

В пабликах уже шутят, что «украинцам предложили теперь умирать не за неньку, а за безопасность в Европе. Страна-ландскнехт». Политик Олег Царёв отметил, что план «совершенно не касается непосредственно военных действий. Он не говорит о выходе на границы 1991 года, и не исключено, что в секретных приложениях сказано, что Украина готова будет заморозить конфликт, если Запад удовлетворит желания Зеленского». Не удержался и просроченный председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, заявив про пустой план Зеленского — его остальные пункты глава киевского режима писал невидимыми чернилами.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Фото © ТАСС / EPA / Marcin Obara

Таким образом, «план победы» вместо переломной инициативы стал олицетворением русской поговорки «Размах на рубль, удар на копейку».

Авторы Вячеслав Кокуркин