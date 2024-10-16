«О, Боже»: Звёздный аналитик немецкой газеты едко высмеял «план победы» Зеленского

Военный эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского на своей странице в соцести Х. Своего пренебрежения он явно не скрывал.

«Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары вглубь России западным оружием не будет, совместного ПВО против российской авиации не будет. А о полном освобождении страны уже даже речи не идёт. Нет слов», — написал Рёпке.