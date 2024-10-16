«О, Боже»: Звёздный аналитик немецкой газеты едко высмеял «план победы» Зеленского
Аналитик Bild Рёпке раскритиковал «план победы» Зеленского: Нет слов
Военный эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского на своей странице в соцести Х. Своего пренебрежения он явно не скрывал.
«Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары вглубь России западным оружием не будет, совместного ПВО против российской авиации не будет. А о полном освобождении страны уже даже речи не идёт. Нет слов», — написал Рёпке.
Ранее журналистам показали папку с «планом победы» Владимира Зеленского. Однако кроме титульного листа представители СМИ ничего не увидели. Журналисты уже окрестили тоненькую папочку новым мемом, а депутаты назвали выступление Зеленского «бенефисом в театре марионеток».
Telegram / УНИАН