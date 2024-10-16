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16 октября, 08:49

Армия России загнала в полукольцо эшелон ВСУ в Селидово и оставила только один выход

Военный эксперт Репке: ВСУ будут вынуждены сдать Селидово, они в полукольце

По мнению военного аналитика Юлиана Репке, ВСУ вновь будут вынуждены отступить, так как российские бойцы уже взяли в полукольцо населённый пункт Селидово в Донецкой области. Он заявил в интервью Bild, что оборона в городе держится хорошо, однако «соседние части не справляются».

«Определённых особенностей боевых действий данное направление нет, однако проблемы с взаимодействием остаются стабильными», — подтвердил эту информацию Боец «Айдара» Станислав Бунятов в своём Tlegram-канале.

Об ухудшении ситуации на этом направлении для армии Украины раньше заявлял офицер Нацгвардии ВСУ Виталий Миловидов. При этом ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в районе Селидово. Выжили немногие.

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Freepik

Полина Никифорова
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