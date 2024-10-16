Армия России загнала в полукольцо эшелон ВСУ в Селидово и оставила только один выход

По мнению военного аналитика Юлиана Репке, ВСУ вновь будут вынуждены отступить, так как российские бойцы уже взяли в полукольцо населённый пункт Селидово в Донецкой области. Он заявил в интервью Bild, что оборона в городе держится хорошо, однако «соседние части не справляются».