Советник Пушилина заявил о создании клещей для ВСУ в Кураховке

ВС РФ берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, наши бойцы активно наступают от Константиновки в сторону Богоявленки.

«Идёт движение с юга и на запад, севернее Угледара. Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидово», — сказал он.

Советник Дениса Пушилина отметил, что после отступления из Угледара ВСУ пытаются создать укрепрайоны в Богоявленке и Новоукраинке. Теперь, по его словам, главная задача наших войск их отрезать.