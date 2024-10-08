Советник Пушилина заявил о создании клещей для ВСУ в Кураховке
Кимаковский: Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово
ВС РФ берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, наши бойцы активно наступают от Константиновки в сторону Богоявленки.
«Идёт движение с юга и на запад, севернее Угледара. Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидово», — сказал он.
Советник Дениса Пушилина отметил, что после отступления из Угледара ВСУ пытаются создать укрепрайоны в Богоявленке и Новоукраинке. Теперь, по его словам, главная задача наших войск их отрезать.
Ранее Life.ru сообщал, что Армия России освободила населённые пункты Золотая Нива и Зоряное Первое на Угледарском и Покровском направлении соответственно. Кроме того, за сутки «Восток» ударил по подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 117-й, 128-й бригад территориальной обороны у Доброволья, Великой Новосёлки, Новополя и Зелёного Поля.
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