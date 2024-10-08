Армия России освободила Золотую Ниву и Зоряное Первое в ДНР
Армия Россия освободила населённые пункты Золотая Нива и Зоряное Первое на Угледарском и Покровском направлении соответственно. Об это проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, освободили населённый пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. <...> Российская группировка войск «Юг» освободила в ДНР населённый пункт Зоряное Первое», — доложили в ведомстве.
В МО отметили, что за минувшие сутки российский «Восток» нанёс удары по подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 117-й, 128-й бригад территориальной обороны у Доброволья, Великой Новосёлки, Новополя и Зелёного Поля.
В свою очередь, «Юг» отбил четыре попытки ВС Украины контратаковать. В боях с российской группировкой противник лишился до 855 бойцов, потерял четыре машины, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 122-миллиметровую артиллерийскую установку «Гвоздика», 155-миллиметровую немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, 105-миллиметровое американское орудие М119, 105-миллиметровую британскую гаубицу L-119, две станции РЭБ «Анклав-Н» и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».
Российская армия продолжает уверенно освобождать оставшиеся под контролем ВСУ части ДНР. 2 октября под контроль наших парней перешёл Угледар, информацию об этом уже подтвердили в МО РФ. А вчера ВС России освободили Гродовку.
Telegram / Минобороны России