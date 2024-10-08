Армия России освободила Золотую Ниву и Зоряное Первое в ДНР

Армия Россия освободила населённые пункты Золотая Нива и Зоряное Первое на Угледарском и Покровском направлении соответственно. Об это проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, освободили населённый пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. <...> Российская группировка войск «Юг» освободила в ДНР населённый пункт Зоряное Первое», — доложили в ведомстве.

В МО отметили, что за минувшие сутки российский «Восток» нанёс удары по подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 117-й, 128-й бригад территориальной обороны у Доброволья, Великой Новосёлки, Новополя и Зелёного Поля.