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7 октября, 09:21

Российские войска освободили Гродовку в ДНР

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике — это Гродовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении ведомства.

«Закончили зачистку»: Минобороны показало видео из освобождённого Угледара
«Закончили зачистку»: Минобороны показало видео из освобождённого Угледара

А 2 октября российская армия взяла контроль над Угледаром, разместив российский флаг над зданием местной администрации. Освобождение шахтёрского города было подтверждено Минобороны через несколько дней, в операции участвовали мотострелки, морские пехотинцы, а также спецназовцы, её успех обеспечили грамотное планирование и внезапность.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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