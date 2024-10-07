Российские войска освободили Гродовку в ДНР

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике — это Гродовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

А 2 октября российская армия взяла контроль над Угледаром, разместив российский флаг над зданием местной администрации. Освобождение шахтёрского города было подтверждено Минобороны через несколько дней, в операции участвовали мотострелки, морские пехотинцы, а также спецназовцы, её успех обеспечили грамотное планирование и внезапность.