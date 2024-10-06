«Закончили зачистку»: Минобороны показало видео из освобождённого Угледара

По словам Грекова, Угледар освобождали мотострелки, морские пехотинцы, а также спецназовцы. Он подчеркнул, что успех операции обеспечили грамотное планирование и внезапность, несмотря на то, что ВСУшники занимали глубокоэшелонированную оборону. Генерал добавил, что первыми над Угледаром были подняты Знамя Победы российский триколор. Чтобы поставить окончательную точку в освобождении города, наши бойцы также водрузили флаг Восточного военного округа на одну из высоток.