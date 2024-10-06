«Закончили зачистку»: Минобороны показало видео из освобождённого Угледара
Минобороны: Освободить Угледар позволила внезапность действий ВС России
Пресс-служба Минобороны России опубликовала видео из освобождённого Угледара в ДНР. На кадрах замкомандующего группировки войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки города.
Генерал-лейтенант Греков рассказал о зачистке Угледара. Видео © Telegram / Минобороны России
«Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику. <...> Хочется отметить мужество и героизм наших солдат и офицеров», — отметил он.
По словам Грекова, Угледар освобождали мотострелки, морские пехотинцы, а также спецназовцы. Он подчеркнул, что успех операции обеспечили грамотное планирование и внезапность, несмотря на то, что ВСУшники занимали глубокоэшелонированную оборону. Генерал добавил, что первыми над Угледаром были подняты Знамя Победы российский триколор. Чтобы поставить окончательную точку в освобождении города, наши бойцы также водрузили флаг Восточного военного округа на одну из высоток.
Напомним, российская армия взяла контроль над Угледаром 2 октября, разместив российский флаг над зданием местной администрации. Освобождение шахтёрского города было подтверждено Минобороны на следующий день. Отличившимся в этой операции вручили государственные награды.
Telegram / Минобороны России