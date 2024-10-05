Пушилин вручил награды бойцам, проявившим себя при освобождении Угледара

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся в ходе освобождения Угледара. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Во время вручения Пушилин подчеркнул важность подвигов и самоотверженных действий бойцов, которые не только помогли продвинуться вперёд и защитить жизни товарищей, но и внесли свой вклад в защиту интересов России. По его словам, многие из них вписали свои имена в современную историю страны.