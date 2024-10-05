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5 октября, 20:58

Пушилин вручил награды бойцам, проявившим себя при освобождении Угледара

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся в ходе освобождения Угледара. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Во время вручения Пушилин подчеркнул важность подвигов и самоотверженных действий бойцов, которые не только помогли продвинуться вперёд и защитить жизни товарищей, но и внесли свой вклад в защиту интересов России. По его словам, многие из них вписали свои имена в современную историю страны.

Денис Пушилин вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся в ходе освобождения Угледара. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Среди награждённых – военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады, 430-го мотострелкового полка, а также 91-го и 95-го стрелковых полков 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа.

«Все бойцы героические, совершили немало мужественных поступков, освобождая русскую землю Донбасса. Поблагодарил их от имени жителей Донецкой Народной Республики», — добавил Пушилин.

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Напомним, что 2 октября Вооружённые силы России освободили Угледар, подняв российский флаг над зданием местной администрации. Взятие населённого пункта было подтверждено Министерством обороны России.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Анатолий Цейко
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