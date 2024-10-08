Чиновники на Украине задумались о сдаче освобождённых Россией территорий

Власти в Киеве ведут секретные обсуждения о возможной сдаче некоторых территорий России в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности для остальной части Украины. Об этом сообщает Financial Times.

В стране существует беспокойство по поводу недостатка вооружённых сил, боеприпасов и поддержки со стороны Запада, что ставит под сомнение возможность восстановления границ 1991 года. На закрытых встречах рассматривается возможность сделки, в рамках которой Москва сохранит контроль над освобождёнными территориями. Киев в свою очередь не будет признавать их суверенной частью России.

«Остальной части страны разрешается вступить в НАТО или будут предоставлены аналогичные гарантии безопасности», — пишут авторы материала.