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13 октября, 11:52

Ракетный удар по логову ВСУ в районе Селидово попал на видео

Армия РФ атаковала пункт дислокации ВСУ в районе Селидово, уничтожено 20 солдат

ВС РФ ударила по ПВД ВСУ в районе города Селидово. Обложка © Telegram «Изнанка»

ВС РФ ударила по ПВД ВСУ в районе города Селидово. Обложка © Telegram «Изнанка»

Армия ВС РФ нанесла авиаудар управляемой ракетой по месту расположения ВСУ. Бойцы России атаковали пункт временной дислокации (ПВД) одного из подразделений 68 отдельной егерской бригады ВСУ в районе города Селидово. Об этом сообщает Telegram «Изнанка».

ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в районе города Селидово. Обложка © Telegram «Изнанка»

Внутри находилось не менее 30 бойцов Украины, выйти смогли только 9 человек. На данный момент ВС РФ ведут активную зачистку хорошо оборудованных позиций и укреплений Киева. Бойцы России планируют максимально минимизировать потери перед заходом в сам город.

ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ
ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ

Ранее Life.ru рассказал о том, что бойцы ВС РФ смогли ликвидировать группу киевских военных. С помощью БПЛА группировки войск «Север» выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Российские солдаты ударили по врагу с помощью беспилотников во время того, как Украина пыталась провести ротацию на своих боевых позициях.

Наталья Афонина
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