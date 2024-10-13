Ракетный удар по логову ВСУ в районе Селидово попал на видео

Армия ВС РФ нанесла авиаудар управляемой ракетой по месту расположения ВСУ. Бойцы России атаковали пункт временной дислокации (ПВД) одного из подразделений 68 отдельной егерской бригады ВСУ в районе города Селидово. Об этом сообщает Telegram «Изнанка».

ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в районе города Селидово. Обложка © Telegram «Изнанка»

Внутри находилось не менее 30 бойцов Украины, выйти смогли только 9 человек. На данный момент ВС РФ ведут активную зачистку хорошо оборудованных позиций и укреплений Киева. Бойцы России планируют максимально минимизировать потери перед заходом в сам город.