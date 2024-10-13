ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ

Российские бойцы за сутки в зоне спецоперации поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ. Об этом говорится в докладе Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника (ВСУ) в 138 районах», — следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале ведомства.