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13 октября, 09:31

ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ

Российские бойцы за сутки в зоне спецоперации поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ. Об этом говорится в докладе Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника (ВСУ) в 138 районах», — следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале ведомства.

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Кроме того, за минувшие сутки Армия России освободила населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, стало известно, что российские десантники разжились очередным трофейным Kirpi, который вытащили с поля боя в курском приграничье. Более того, механикам в ходе ремонта удалось восстановить практически все узлы и агрегаты.

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Минобороны России

Николь Вербер
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