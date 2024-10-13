Армия России освободила населённый пункт Михайловка в ДНР

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Михайловка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в брифинге Министерства обороны Российской Федерации, который ежедневно публикуется в официальном телеграм-канале ведомства.

Наши парни продолжают наступать, оттесняя врага. Накануне стало известно, что российская армия освободила Островское в ДНР. Кроме того, под контроль ВС РФ перешли ещё несколько населённых пунктов в Курской области. На данный момент известно о занятии Нового Пути, Медвежьего, Нижнего Клина, а также бойцы закрепились на окраине Любимовки, которая является стратегически важным опорным пунктов ВСУ.