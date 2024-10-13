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13 октября, 09:14

Армия России освободила населённый пункт Михайловка в ДНР

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Михайловка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в брифинге Министерства обороны Российской Федерации, который ежедневно публикуется в официальном телеграм-канале ведомства.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении МО.

Российские бойцы изгнали ВСУ из двух населённых пунктов в Курской области
Российские бойцы изгнали ВСУ из двух населённых пунктов в Курской области

Наши парни продолжают наступать, оттесняя врага. Накануне стало известно, что российская армия освободила Островское в ДНР. Кроме того, под контроль ВС РФ перешли ещё несколько населённых пунктов в Курской области. На данный момент известно о занятии Нового Пути, Медвежьего, Нижнего Клина, а также бойцы закрепились на окраине Любимовки, которая является стратегически важным опорным пунктов ВСУ.

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Минобороны России

Николь Вербер
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