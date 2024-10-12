ВС РФ активно освобождают новые населённые пункты в Курской области. На данный момент известно о занятии Нового Пути, Медвежьего, Нижнего Клина, а также бойцы закрепились на окраине Любимовки, которая является стратегически важным опорным пунктов ВСУ.

«Враг не ожидал такого натиска со всех направлений. Утром 137-й полк зашёл на крайнюю улицу Любимовки, где на данный момент проводится зачистка позиций противника», — сообщает телеграм-канал «Архангел спецназа».

В дальнейшем ВС РФ планируют освобождение Любимовки, Ольговки и Погребков, которые являются доминирующими высотами в регионе. ВСУ также понимают ценность данных населённых пунктов, потому на данном направлении регулярно ведутся ожесточённые бои. Не менее успешна служба тульских десантников из 106-й дивизии, которые всего за сутки уничтожили три украинских ДРГ. Те, как сообщает Mash, пытались прорваться в Глушковский район на бронетехнике НАТО.

Наилучшее продвижение на данный момент фиксируется за Новоивановкой. Всего за сутки наши бойцы вынудили сдаться сразу 50 ВСУшников. Также противник спешно покидает Ольговку, не имея возможности дать отпор. Также ведутся зачистки на берегу реки Снагость в селе Толстый Луг.