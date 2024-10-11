Алаудинов сообщил о панике среди украинских подразделений в Курской области
Среди украинских подразделений, находящихся в Курской области, началась паника. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник сейчас находится тут в замешательстве, у него паника», — подчеркнул Алаудинов.
По его словам, текущая обстановка в регионе внушает оптимизм и позволяет надеяться на скорое освобождение от Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее Алаудинов сообщил, что большая группа украинских военных бежала через границу в Курской области. Он также выделил 155-ю бригаду морских пехотинцев. Они на ходу сожгли танки, утерянные ВСУ при побеге через границу.
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