Среди украинских подразделений, находящихся в Курской области, началась паника. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник сейчас находится тут в замешательстве, у него паника», — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, текущая обстановка в регионе внушает оптимизм и позволяет надеяться на скорое освобождение от Вооружённых сил Украины (ВСУ).