Большая группа ВСУшников удрала из Курской области, побросав танки

Большая группа украинских военных бежала через границу в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу, переехала, скажем так, утеряв часть своих танков», — отметил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Генерал-майор выделил 155-ю бригаду морских пехотинцев. По словам Алаудинова, это «красавчики и очень достойные ребята», которые хорошо трудятся и сражаются. Они на ходу сожгли танки, утерянные ВСУ при побеге через границу.