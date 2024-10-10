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10 октября, 18:19

Большая группа ВСУшников удрала из Курской области, побросав танки

Алаудинов: Большая группа военных ВСУ сбежала через границу в Курской области

Большая группа украинских военных бежала через границу в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу, переехала, скажем так, утеряв часть своих танков», — отметил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Генерал-майор выделил 155-ю бригаду морских пехотинцев. По словам Алаудинова, это «красавчики и очень достойные ребята», которые хорошо трудятся и сражаются. Они на ходу сожгли танки, утерянные ВСУ при побеге через границу.

Ранее сообщалось, что Армия России начала вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. Освобождено уже несколько населённых пунктов, бойцы продвигаются в сторону Суджи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Никита Никонов
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