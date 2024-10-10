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10 октября, 16:48
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Впереди Суджа: Армия России начала вторую фазу контрнаступления в Курской области

Mash: В Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления

В Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления ВС России. Большинство украинских бойцов бегут обратно, а Армия РФ тем временем уже взяла под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, передаёт Telegram-канал Mash.

Один из районов Курской области, где шли боевые действия. Видео © Telegram / Mash

Также российские бойцы освободили хутор Зелёный Шлях, который ВСУшники захватили ещё в первый день своей вылазки. Именно оттуда украинские военные атаковали мирные города и сёла.

Кроме того, передают военкоры, ВС России вернули контроль над Нижним Клином и направляются в сторону Суджи.

ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Наши бойцы отразили атаку и продолжают выдавливать вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление. Отмечалось, что ВСУ не оставляли попыток ворваться в регион, однако это им не удалось. Всего в ходе сражений противник потерял более 21,5 тысячи военных.

«Селезень» красиво отработал планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье
«Селезень» красиво отработал планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Полина Никифорова
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