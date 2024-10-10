Впереди Суджа: Армия России начала вторую фазу контрнаступления в Курской области
Mash: В Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления
В Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления ВС России. Большинство украинских бойцов бегут обратно, а Армия РФ тем временем уже взяла под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, передаёт Telegram-канал Mash.
Один из районов Курской области, где шли боевые действия. Видео © Telegram / Mash
Также российские бойцы освободили хутор Зелёный Шлях, который ВСУшники захватили ещё в первый день своей вылазки. Именно оттуда украинские военные атаковали мирные города и сёла.
Кроме того, передают военкоры, ВС России вернули контроль над Нижним Клином и направляются в сторону Суджи.
ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Наши бойцы отразили атаку и продолжают выдавливать вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление. Отмечалось, что ВСУ не оставляли попыток ворваться в регион, однако это им не удалось. Всего в ходе сражений противник потерял более 21,5 тысячи военных.
ТАСС / Алексей Коновалов