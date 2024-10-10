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10 октября, 13:16

«Селезень» красиво отработал планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье

Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские бойцы при помощи истребителя-бомбардировщика Су-34 нанесли удар по личному составу ВСУ в Курской области. В результате атаки был также уничтожен опорный пункт противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ нанесли сокрушительный удар по личному составу и опорнику ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65
Российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65

А ранее Росгвардия показала видео ликвидации украинской ДРГ в курском приграничье. Российские бойцы смогли обнаружить вражескую группу с помощью беспилотника.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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