«Селезень» красиво отработал планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье
Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области
Российские бойцы при помощи истребителя-бомбардировщика Су-34 нанесли удар по личному составу ВСУ в Курской области. В результате атаки был также уничтожен опорный пункт противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Бойцы ВС РФ нанесли сокрушительный удар по личному составу и опорнику ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
А ранее Росгвардия показала видео ликвидации украинской ДРГ в курском приграничье. Российские бойцы смогли обнаружить вражескую группу с помощью беспилотника.
Telegram / Минобороны РФ