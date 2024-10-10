Российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65
МО: ВС РФ поразили РЛС AN/MPQ-65 ВСУ и две пусковые установки ЗРК Patriot
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 10 октября.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также поразили две американские пусковые установки ЗРК Patriot и ликвидировали скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ лишились станции RADA RPS-42 израильского производства в боях с российскими военными. В Минобороны уточнили, что наши бойцы нанесли удар с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
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