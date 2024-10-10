Российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 10 октября.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также поразили две американские пусковые установки ЗРК Patriot и ликвидировали скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.