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10 октября, 09:53

Российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65

МО: ВС РФ поразили РЛС AN/MPQ-65 ВСУ и две пусковые установки ЗРК Patriot

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 10 октября.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также поразили две американские пусковые установки ЗРК Patriot и ликвидировали скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ лишились станции RADA RPS-42 израильского производства в боях с российскими военными. В Минобороны уточнили, что наши бойцы нанесли удар с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Дарья Нарыкова
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